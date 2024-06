Altstadt/Saarpfalz-Kreis Tag der offenen Tür zum 20. Geburtstag

Es ist genau 20 Jahre her, dass die freie Musikschule aus der Taufe gehoben wurde. Für Interessierte besteht an diesem Tag, Gelegenheit, die Dozenten wie auch die verschiedenen Instrumente kennenzulernen, die im Einsatz sind beziehungsweise die „gelernt“ werden können: Klavier, Keyboard, Geige, Bratsche, Flöte, Mandoline, Gitarren (elektrisch wie akustisch), E-Bass, Percussion Saxophon, Klarinette, Schlagzeug sowie schließlich auch Gesang – der „brandneue“, noch kleine Chor für Erwachsene wird sich erstmals öffentlich präsentieren. Die Sängerinnen werden von Stefan Jenal am Klavier begleitet. Zudem werden Eleven aller Altersstufen Kostproben ihres Könnens zu Gehör bringen und vorspielen – „solo“ wie auch im Ensemble. Mit Profis fachzusimpeln ist ebenso möglich wie erste Gehversuche an den Instrumenten zu unternehmen.