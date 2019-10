Tag der offenen Tür : Jugend ist Trumpf bei der Kirkeler Wehr

KIRKEL Über 30 Mitglieder zählt man hier. Mit dem Tag der offenen Tür „Feuer und Flamme“ am Sonntag wollte aber auch neue Aktive ansprechen.

Und so mussten fast sämtliche Aktivitäten ins Innere verlagert werden. Auf die Besucher wartete eine große Fahrzeug- und Geräteausstellung. Wer Lust hatte, durfte sich auch einmal selbst in eines der imposanten Fahrzeuge setzen. Im Inneren wurden die verschiedensten Schutzanzüge präsentiert. Außerdem bestand die Möglichkeit, eine Feuerlöscherprüfung durchzuführen. Weiter wurden die Besucher über die am 1. Januar 2017 im Saarland in Kraft getretene allgemeine Rauchmelderpflicht informiert. Auf die Kleinen warteten die beliebte Spritzwand sowie Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto. Und auf der Fotowand konnten sich die Kids verewigen und einen kostenlosen Sofortausdruck als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Außerdem wollten sich die Feuerwehrmänner den Tag nicht durch den Regen vermiesen lassen und boten in den verschiedenen Altersklassen Schauübungen an. Und wem das noch nicht reichte, der konnte dem Vortrag „Szenario Stromausfall/Blackout“ lauschen. Dabei wurden von den Fachleuten Tipps für eigene Vorbereitungen im Falle eines länger andauernden Stromausfalls gegeben.

Thorsten Klaus ist in Kirkel-Neuhäusel Löschbezirksführer. „Diese Veranstaltung findet neben dem eigentlichen Tag der offenen Tür an Muttertag statt. Dort geht es mehr um die Verpflegung, heute wird dagegen die Feuerwehrtätigkeit in den Mittelpunkt gestellt“, erklärte Klaus. Bei den ersten Auflagen habe man besseres Wetter gehabt. Ganz besonders lag ihm das Thema „Stromausfall“ am Herzen. „Das Allerwichtigste in einer solchen Situation ist der Vorrat von Lebensmitteln und Mineralwasser. Man sollte auch ein Transisterradio mit Batterien zur Hand haben. Vielleicht gibt es dann noch einen Gaskocher, wie wir ihn vom Camping her kennen“, meinte der Löschbezirksführer. Für den Fall der Fälle erhebe es auf jeden Fall Sinn, sich an einem Wochenende einmal hinzusetzen und das Ganze zu simulieren – mit Zelt im Garten sowie Taschenlampe und Co. Zu diesem Thema wurde am Sonntag auch die Broschüre „Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen“ verteilt, herausgegeben vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Es habe in Kirkel und Umgebung bislang zum Glück keinen länger anhaltenden Stromausfall gegeben.