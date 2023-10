Fußball Am Ende entscheidet der Wille das Topspiel

Der SV Kirkel ist in der Fußball-Bezirksliga Ost weiterhin das Maß aller Dinge. Obwohl die Mannschaft von Spielertrainer Florian Weber aufgrund einer Rasenplatzsanierung nur Auswärtspartien bestritten hat, führt sie das Klassement nach elf Spieltagen mit 27 Punkten vor dem FC Viktoria St. Ingbert (24 Zähler) sowie der SG Bliesgau und der ASV Kleinottweiler (jeweils 22 Punkte) an. Am Sonntag gewannen die Kirkeler vor 254 Zuschauern das Spitzenspiel in Rubenheim beim Tabellenzweiten SG Bliesgau mit 4:2 (2:2).