Horst steht im Naturschutzgebiet „Kühnbruch‟ : Nachwuchs für Störche in Altstadt

Altstadt Schon vor Jahren hat man in Altstadt beste Bedingungen für Störche geschaffen. Die ließen sich zwar auf der eigens errichteten Plattform immer wieder blicken, hielten es aber nie lange aus. Nun gibt es Jung-Störche, ob drei oder vier ist noch unklar.

Wenn der Storch in Altstadt gesichtet wurde, handelte es sich in der Regel um jene Exemplare, die in Limbach in der „Storchengasse“ bis in die 1960er Jahre hinein ihr Domizil hatten und in Altstadt nur auf Nahrungssuche gingen. Dass sich in der Umgebung des Höllengrabens in Richtung Bliesbergerhof stets im August bis zu 200 Weißstörche versammelten, um den Flug ins afrikanische Winterquartier gemeinsam hinzulegen, ist ebenfalls verbürgt – Hubert Weyers, der 2006 verstorbene, passionierte Ornithologe aus Homburg, hatte die Geschichte der populären Vögel nach historischen Quellen akribisch recherchiert.