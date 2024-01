Sternsingeraktion in Kirkel-Neuhäusel Die Könige besuchten rund 500 Haushalte

Von daher kam man am Ende sogar auf rund 500 Haushalte. Und Rubeck dankte auch dem Zuspruch von oben, denn das Wetter spielte am Freitag und Samstag im Gegensatz zu den vergangenen Wochen perfekt mit. „Die Eltern hatten bei einem Vorbereitungsgespräch, als es gerade aus allen Kübeln schüttete, gefragt, wie die Aktion bei schlechtem Wetter ablaufen solle. Wir haben dann aber geantwortet, dass wir gutes Wetter erhalten werden – und genau so ist es ja dann auch gekommen. Der göttliche Beistand war also auf jeden Fall vorhanden. In Sachen Ausstattung der Kinder halfen uns sogar noch aufgrund der hohen Anzahl an Mitwirkenden noch dankenswerterweise von außerhalb liebe Menschen aus. So haben wir es dann doch noch hinbekommen, dass sämtliche Kinder wie Könige aussehen“, berichtete die Grundschullehrerin.