Verkehrsberuhigung in Limbach : Verbände: Tempo 30 flächendeckend

Wie die Kreisverwaltung angekündigt hat, soll die bestehende 30-er Zone in Limbach über die Ortsmitte hinaus bis in Höhe der Elisabeth-Kirche ausgedehnt werden – BUND, ADFC und VCD ist das zu wenig. Foto: Thorsten Wolf

Limbach In einem großen Teil der Ortsdurchfahrt Limbach ist die Geschwindigkeit gedrosselt. BUND, Fahrrad-Club und Verkehrsclub fordern mehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thorsten Wolf

Eine größere Tempo-30-Zone in der Limbacher Ortsdurchfahrt – und trotzdem sind Umwelt- und Verkehrsverbände nicht zufrieden mit der Ankündigung der saarpfälzischen Kreisverwaltung, die bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung in der Ortsmitte auszuweiten.

Zum Hintergrund: Bisher galt diese Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 für den Bereich von der Gemeinschaftsschule/früheren Post bis zur Einmündung der Ludwigsthaler Straße. Zudem war Tempo 30 hier zeitlich über den Tag begrenzt. Die Strecke soll nun bis zur Einmündung des Theobald-Hock-Platzes nahe der Elisabethkirche ohne zeitliche Begrenzung ausgedehnt werden. Dazu haben nun die BUND-Regionalgruppe Bliesgau, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und der Verkehrsclub Deutschland (VCD) schriftlich Stellung genommen.

„Seit langem fordern viele Kirkeler Bürger ein flächendeckendes Tempo 30 auf ihren Straßen“, so Vertreter der drei Verbände. Sie erinnern daran, dass nach einer langen Zeit der Forderung nach Tempo 30 in der gesamten Ortsdurchfahrt die Gemeinde Kirkel schließlich im Februar 2021 ein Modellprojekt ,Tempo 30 flächendeckend‘ bei der zuständigen Kreisverkehrsbehörde beantragt habe (wir berichteten mehrfach). „Es sollte damit eine Vorreiterrolle für mehr Verkehrssicherheit und Lebensqualität im Bliesgau eingenommen werden. Ein zustimmender Beschluss des Gemeinderates erfolgte im April 2021.“

Danach allerdings sei das Projekt „in die Mühlen der Verwaltungen“ geraten. Zunächst habe die Kreisverkehrsbehörde das Tempo 30-Modell abgelehnt. „Das Verkehrsministerium des Landes hingegen bestätigte die rechtliche Möglichkeit des Projektes. Mit einer Demo vor dem Landratsamt wurde der Forderung im August 2021 nochmals Nachdruck verliehen.“ Eine Rolle rückwärts habe die Politik dann aber am 11. November des vergangenen Jahres bei einem Anhörungstermin im Landratsamt gemacht. „Die Kreisverkehrsbehörde, vertreten durch Landrat Theophil Gallo und Mitarbeiter, sowie die Abteilungsleiterin Verkehr Astrid Klug und Mitarbeiter aus dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr zogen sich auf die Paragrafen der ,alten Dame‘ Straßenverkehrsordnung zurück und lehnten das Projekt gemeinschaftlich ab“ – so die Darstellung der drei Verbände. „Jetzt, im Januar 2022, wird die Straßenverkehrsbehörde den Tempo 30-Abschnitt der Hauptstraße in Limbach doch erweitern – von der Einmündung Ludwigsthaler Straße bis zum Theobald Hock-Platz. Die hier bisher geltende zeitliche Befristung – außerhalb der Schulferien und täglich von 7 bis 17 Uhr – wird aufgehoben.“ Diese Anordnung sei, so ADFC, BUND und VCD, allerdings offenbar bereits seit Monaten geplant, aber nicht kommuniziert worden.

So oder so: Die Erweiterung der 30-er Zone ist den Verbänden jedoch zu wenig. Daran lassen sie in ihrer schriftlichen Stellungnahme keinen Zweifel aufkommen. Als Grund dafür nennen sie eine veränderte Rechtslage. Die lasse seit dem vergangenen Jahr in der neuen Fassung der Straßenverkehrsordnung ausdrücklich Modellversuche wie das für Limbach beantragte flächendeckende Tempo 30 zu, „ohne aufwendige Begründung“. Anders sei das bis zu dieser Änderung gewesen. Da sei seit 1957 Tempo 50 als Regelgeschwindigkeit in Orten festgeschrieben gewesen, „und jede Änderung auf Tempo 30 konnte nur ausnahmsweise und nur streckenweise bei besonders begründeter Gefahrenlage, so vor Einrichtungen für Kinder und Senioren, angeordnet werden.“

Die Straßenverkehrsordnung sei nun aber im Jahr 2020 aktualisiert worden. Für die drei Verbände ist klar: Die neue Rechtsgrundlage hätte aus ihrer Sicht eine komplette Tempo-30-Zone in der Ortsdurchfahrt möglich gemacht. Das sah der Kreis in einer Pressemitteilung aus dem August 2021 anders. Dort heißt es: „Die Straßenverkehrsordnung beinhaltet im Paragraf 45 eine Erprobungsklausel. Allerdings ist diese an zwingende rechtliche Voraussetzungen geknüpft, insbesondere an das Vorhandensein einer jeweiligen konkreten Gefahrenlage. Die generelle Gefährdung, die sich aus dem Straßenverkehr ergibt, genügt nicht. Eine konkrete Gefahrenlage wird erst dann bejaht, wenn beispielsweise ein nachweisbarer Unfallschwerpunkt besteht.“ Damit stehen sich die beiden „Konfliktparteien“ auf Basis ein und derselben Paragrafen der Straßenverkehrsordnung gegenüber.

Aktuell ist die Zone 30 in der Limbacher Hauptstraße tageszeitlich festgelegt, nach ihrer Erweiterung soll die Einschränkung wegfallen. Foto: Thorsten Wolf