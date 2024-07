Mit Sport in die Ferien Junge Sportler messen sich an 14 Stationen

Mit Sport in die Ferien hieß es jüngst an der Grundschule in Kirkel-Neuhäusel. Dort wurde zum Abschluss des Schuljahres die beliebte Schulhof-Olympiade veranstaltet. Auf dem Schul-Sportplatz gibt es seit jüngstem auch zwei neue Fußballtore, an denen sich die jungen Sportler ebenfalls austoben konnten.