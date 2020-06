Sportvereine in der Corona-Krise : Weiter Weg zur Normalität für den TV Kirkel

Vorsitzende Anke Schmeer steht auf dem großen Sportgelände des TV Kirkel mit Rasenplatz, Laufbahn und Sportheim. Einzelne Übungsstunden mit entsprechenden Vorgaben können wieder stattfinden. Foto: Markus Hagen

Von Markus Hagen In der Corona-Krise ist die Sportanlage des Vereins wieder geöffnet, es gelten aber Einschränkungen und die Halle bleibt zu.

So etwas hat es beim inzwischen 117 Jahre alten Turnverein Kirkel, der mit seinen 780 Mitgliedern der größte Verein der Gemeinde ist, noch nie gegeben. Ob Turnen, Handball, Volleyball, Leichtathletik, Schach oder Krafttraining, es lief gar nichts mehr – weder auf der Anlage des Turnvereins noch in der Burghalle. Wochenlang war das so. Die Vorsitzende Anke Schmeer zeigt Verständnis für die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie: „Klar, die Gesundheit steht im Vordergrund, aber dazu gehört auch Sport, sich im Freien oder auch in der Halle bewegen.“ Akribisch verfolgt man die Meldungen und Vorgaben der Behörden und Gesundheitsämter. „Einige Sportangebote könnte man durchaus auch mit entsprechenden Vorgaben und Bestimmungen durchführen“, machte sie vor Wochen deutlich. So zum Beispiel Leichtathletik auf der herrlichen Waldsportanlage mit Sportheim des TV Kirkel. Was spricht schon dagegen, wenn man in die Weitsprunggrube neben dem Rasenplatz springt? Abstand ist da immer geboten. Dies gilt auch für Wurfdisziplinen. Laufen kann man einzeln oder im Wald.

Inzwischen hat sich hier zumindest ein bisschen etwas getan. Wenigstens die Sportanlage des TV Kirkel ist wieder geöffnet. Einzelne Übungsstunden mit entsprechenden Vorgaben, wie Abstandshaltung, können wieder stattfinden. Die auch vom TV Kirkel genutzte Burghalle bleibt aber auf Anordnung der Gemeinde Kirkel weiter zu.

Dennoch: Turnen wäre wohl prinzipiell mit entsprechenden Einschränkungen möglich. „Aber die Halle ist ja geschlossen, weil die Gemeinde Kirkel dies so umsetzen muss“, sagt Anke Schmeer. „Fußballer dürfen in Kleingruppen auf den Platz. Warum nicht unsere Handballer?“ Einige Entscheidungen bezüglich Sport- und Trainingsbetriebverbotes wegen der Corona-Pandemie müsste man schon überdenken. „Einiges ist ja inzwischen auch wieder möglich“, so die Vorsitzende. „Bis zur Normalität wird es aber noch viele Wochen und Monate dauern“, befürchtet sie.

Was den Kostenaufwand beziehungsweise die Einnahmeverluste angeht, kann der TV Kirkel die Krise einigermaßen überstehen. „Wir haben keinen Betrieb mit Verkauf von Getränken in unserem Sportheim, und dadurch fehlen uns dann für unseren Etat auch nicht diese Einnahmen.“ Die Miete für die Nutzung der Burghalle für die Volleyballer, Handballer und Turner entfällt seit März, weil die Gemeindeverwaltung auch dem TV Kirkel hier entgegenkam. „Mir tun unsere vielen Sportler, die zur Zeit nicht trainieren können, leid.“ Immerhin könne der TV Kirkel seinen Übungsleiterinnen und -leitern die kleine monatliche Aufwandsentschädigung weiter zahlen. „Das machen wir sehr gerne, als Dankeschön für die langjährige, sehr gute Zusammenarbeit.“