Thema im Umweltausschuss am 3. Dezember : Hauptamtlicher Umweltbeauftragter soll her

Der Kirkeler SPD-Fraktionschef Esra Limbacher macht sich für einen hauptamtlichen Umweltbeauftragten stark. Foto: SPD Kirkel

Kirkel Die SPD in der Gemeinde Kirkel will einen hauptamtlichen Umweltbeauftragten in der Gemeinde einstellen. Damit greifen die Sozialdemokraten eine konkrete Forderung aus ihrem Kommunalwahlkampf auf. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Kirkeler Rat, Esra Limbacher, erklärte hierzu in einer Pressemitteilung: „Die Veränderungen unseres Klimas und ungewohnte Wetterlagen verdeutlichen, dass unsere Lebensgewohnheiten auf den Prüfstand stehen.

Eine stärkere Beachtung natürlicher Zusammenhänge ist zu einer zentralen Zukunftsfrage geworden. Auch in unserer Gemeinde kann einiges für das Gleichgewicht unserer Umwelt getan werden.“