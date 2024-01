Neujahrsempfang der SPD Kirkel SPD Kirkel startet ins wichtige Wahljahr

In der Gemeinde Kirkel stehen in diesem Jahr, wie auch in der Nachbarstadt Homburg, im Juni gleich drei Wahlen ins Haus: die Kommunalwahl, die Europawahl und die Wahl eines neuen Bürgermeisters. Es war also nicht wirklich überraschend, dass diese Entscheide beim Neujahrsempfang der SPD am Sonntagmorgen mehr als einmal die Tagesordnung bestimmten. Um dem faktischen Einstieg ins Wahljahr eine entsprechende Bedeutung zu geben, hatte die Kirkeler SPD-Führung um den Gemeindeverbandsvorsitzenden Patrick Ulrich auch hochrangige Prominenz eingeladen. So stimmte Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin und Landesvorsitzende der SPD, die überaus zahlreichen Gäste des Empfangs mit ihrer Rede auf die kommenden Monate, auch über den Wahl-Juni hinaus, aus landespolitischer Sicht ein.