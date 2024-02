Unterwegs im schönen Mutterbachtal Trockenen Fußes zum Gänseweiher

Weihnachtszeit, Silvester, die Fastnacht – in den vergangenen Wochen gab es ausreichend Möglichkeiten, es sich gut gehen zu lassen. Feiern, viel essen und trinken und sich nicht unbedingt viel bewegen haben da beim einen oder der anderen mit Sicherheit Spuren hinterlassen. Das ist nichts Neues, immerhin steigt die Anzahl von Anmeldungen in Fitnessstudios nach dem Jahreswechsel, Stichwort „guter Vorsatz fürs neue Jahr“, ebenso regelmäßig wie kurzzeitig an.