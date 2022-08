Kino unter freiem Himmel an der Burg in Kirkel : Sommernachtskino an der Kirkeler Burg

Die Kino-Abende an der Kirkeler Burg locken stets zahlreiche Zuschauer. Foto: Thorsten Wolf Foto: Thorsten Wolf

Kirkel Auch in diesem Jahr lädt die Gemeinde Kirkel wieder zu einem Sommernachtskino an die Burg ein. Am Samstag, 27. August, wird das Musical „The greatest showman“ gezeigt. Das Handwerkerdorf vor der Burgruine verwandelt sich bei Einbruch der Dunkelheit in einen Kinosaal der besonderen Art, teilt die Gemeindeverwaltung mit.