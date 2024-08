Sommernachtskino Auf der Burg blieb kein Platz unbesetzt

Oh ja, da war was los beim Sommernachts-Kino auf der Kirkeler Burg am vergangenen Samstag. Rund 170 Gäste wollten sich bei perfektem Wetter den Film „Wochenendrebellen“ nicht entgehen lassen. Diese ungewöhnlich große Zahl an Gästen führte dann auch dazu, dass bis zum Filmstart um 21.30 Uhr kräftig nachbestuhlt werden musste. Erst wurden alle noch verfügbaren Stühle im Handwerkerdorf am Fuße des Burgturms aufgestellt. Dann musste mit Bierzelt-Bänken auf die Nachfrage an Plätzen reagiert werden. Am Ende war dann alles gut – jeder, der sehen wollte, konnte es auch.