Portrait eines Sportbegeisterten : Skrotzki trainiert wieder den TV Limbach

Die Golfheimat des 54-Jährigen ist der Websweiler Hof. Foto: Stefan Holzhauser

Erbach/Limbach Das Sportmultitalent war vorher Coach der Zweiten beim TV Limbach. Zusätzlich spielt der 54-Jährige noch Tennis beim TC Homburg-Erbach und Golf auf der Anlage am Websweiler Hof.

Christian Skrotzki ist im saarpfälzischen Amateursportbereich sprichwörtlich bekannt wie ein bunter Hund. Und dies liegt auch daran, dass es im Leben des 54-Jährigen gleich drei Sportarten gibt, in denen sich der Erbacher zu Hause fühlt: Tennis, Volleyball und Golf.

Die Tennisheimat von Skrotzki ist der TC Homburg-Erbach. Dort gibt es drei Sandplätze und ein „schmuckes Clubheim“. Er sei vor ungefähr 14 Jahren nach seinem Umzug aus der Pfalz, wo er vorher Tennis gespielt hatte, „sehr gut“ in Erbach aufgenommen worden. „Hier bei uns im Verein stimmt einfach alles. Es wird für jeden Geschmack etwas angeboten. Du kannst dich bei uns einfach nur fit halten oder auch ambitionierter in einer der Mannschaften spielen. Ich muss schon sagen, dass für einen so kleinen Verein immer wieder recht viele Teams von den Ligen her sehr hoch an den Start gehen“, betont der Sportallrounder.

Dies trifft auch auf seine aktuelle Mannschaft, die Herren 50, in der Landesliga zu. Die Erbacher gastieren am Samstag, 26. Juni, um 13 Uhr zum Rundenauftakt beim TV 66 Rohrbach. Die weiteren Gegner heißen TC Kirrberg, TV Jägersburg, TC Weiß-Blau Mandelbachtal, TC Kirkel sowie TC Blau-Weiß im ASC Dudweiler. „Eigentlich hätten wir sogar in der Verbandsliga antreten können, sind aber freiwillig weiter runter gegangen. Dies lag einerseits natürlich an der lang anhaltenden Corona-Pandemie, wo man kaum trainieren konnte. Und dann wollen wir auch jedem Spieler zu Einsatzzeiten verhelfen. Um noch in unserer Altersklasse eine zweite Mannschaft zu melden, hat es aus personellen Gründen nicht gereicht“, berichtet Skrotzki.

Die zweite Sportleidenschaft von ihm ist Volleyball. In dieser Sportart hat er in den vergangenen Jahren sehr viel dazu beigetragen, dass der TV Limbach mittlerweile zu den etablierten Teams der überregionalen Herren-Oberliga gehört. Dort sollen Ende September wieder die Bälle übers Netz fliegen. Die Limbacher treffen dann auf folgende Gegner: Westerwald Volleys, TV Bad Salzig, TuS Gensingen, TV Bliesen II, TV Wiesbach, VSG Saarlouis, TSV Speyer II, TS Germersheim, VC Mainz und TV Walpershofen.

Wie der 54-Jährige unserer Zeitung auf Nachfrage verriet, wird er dann wieder als Trainer der ersten Mannschaft in der Oberliga an der Seitenlinie zu sehen sein. „Ich hatte ja zwischenzeitlich den TV Limbach II trainiert, mit dem wir in die Verbandsliga aufsteigen konnten. Anschließend hat die Pandemie dort alles ausgebremst. Auch in der Oberliga kam es schnell zum Saisonabbruch. Nun habe ich mich mit dem Verein darauf verständigt, wieder die Erste als Trainer zu übernehmen“, sagt er und ergänzt: „Momentan sinken ja die Inzidenzzahlen. Von daher ist die Hoffnung sehr groß, dass wir bald wieder sowohl im Freien beim Beachvolleyball als auch drinnen in der Halle wieder voll angreifen können. In sämtlichen Sportarten ist man richtig heiß darauf, endlich wieder sportlich loslegen zu können und auch die wichtige Gemeinschaft zu pflegen.“

Und es gibt auch noch eine dritte Sportart, in der Skrotzki des Öfteren unterwegs ist. „Ich spiele bereits seit ungefähr neun Jahren Golf. Für mich ist das ein zusätzlicher Ausgleich, aber auf der Anlage am Websweiler Hof bin ich nicht in einer Mannschaft aktiv. Mein Handicap liegt aktuell bei 12,9“, erzählt der Erbacher. Also bleibt Skrotzki auch beim Golfen seiner Devise treu, „wenn ich etwas mache, dann mache ich es auch richtig“.

Beim TV Limbach ist Skrotzki ein begeisterer Volleyballer und übernimmt nun auch wieder die Oberliga-Mannschaft als Trainer. Foto: Stefan Holzhauser

Christian Skrotzki lebt und liebt den Amateursport. Foto: Stefan Holzhauser

Auf der Anlage des TC Homburg-Erbach spielt Christian Skrotzki erfolgreich Tennis. Foto: Stefan Holzhauser