Enkeltrick-Masche : Telefonbetrüger schlagen siebenmal in Kirkel zu

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kirkel Wie die Polizei warnt, treiben derzeit Betrüger in Kirkel ihr Unwesen. Am Donnerstag, 13.Februar, versuchten sie zwischen 14 und 16 Uhr in sieben Fällen den „Enkeltrick“ bei vorwiegend älteren Menschen aus Kirkel.