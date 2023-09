Fußball-Bezirksliga Gipfeltreffen im „Kerwespiel“

Es geht eng zu an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Ost. Nach den ersten zehn Spieltagen liegt der SV Kirkel mit 24 Punkten vorne. Dahinter haben sich die Verfolger SG Bliesgau (22 Punkte) und der FC Viktoria St. Ingbert (21) in Stellung gebracht. An diesem Sonntag könnte im Hinblick auf das Top-Trio Bewegung ins Klassement kommen. Um 15 Uhr empfängt die SG Bliesgau Ligaprimus Kirkel auf dem Rasenplatz in Rubenbeim. Die Begegnung ist nicht nur ein Gipfeltreffen – sondern auch das Herbitzheimer Kirmesspiel. Zeitgleich tritt St. Ingbert beim Drittletzten SV Niederbexbach an.