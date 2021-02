Fastnachts-Auszeichnung in Coronazeiten : Sessionsorden der Burgnarren landet auf Platz eins

Kirkel Manche Investition lohnt sich einfach, gerade in schwierigen Corona-Zeiten. Diese positive Erfahrung dürfen die Kirkeler Burgnarren auf ihrer Haben-Seite verbuchen: Im Wettbewerb um die schönsten Fastnachtsorden, ausgerichtet vom Verband saarländischer Karnevalsvereine (VSK), konnten die Kirkeler mit ihrem Orden überzeugen und bei der virtuell ausgerichteten Prämierung den ersten Platz erzielen.

„Wir sind unheimlich stolz drauf, gerade in diesem Jahr – in dem alles nicht ganz so einfach ist und in dem wir fast keinen Orden, sondern nur einen Pin, gemacht hätten – den ersten Platz belegt und gewonnen zu haben. Das letzte Mal waren wir 2003 ganz nah am Sieg, da haben wir mit unserem Orden zum Thema Euro-Einführung den zweiten Platz belegt“, freut sich Burgnarren-Pressesprecherin Maike Ames für den ganzen Verein.