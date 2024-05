Serie Mein Verein Michael Brunk steht jetzt an der Spitze

Beim TV Limbach ist die lange Amtszeit von Martina Reith zu Ende gegangen. Im Rahmen der Generalversammlung übergab sie den Vorsitz an Michael Brunk. Die 60-jährige Reith war 1994 dem Verein beigetreten – also genau vor 30 Jahren. „Ich hatte damals im Verein direkt eine Heimat gefunden. Mein Mann Christian und ich hatten Volleyball gespielt und daher den Kontakt zum Verein gesucht. Wir waren beide richtig herzlich aufgenommen worden“, erinnert sich Reith zurück. Das Ehepaar engagierte sich auch als Volleyballtrainer, von dessen Abteilung Christian Reith den Vorsitz übernahm. Gerade die Volleyballer sorgten auch in den vergangenen Jahrzehnten neben den Turnern und Tischtennisspielern des Vereins für schöne Erfolge.