Gemeinde Kirkel erhöht Eintrittspreise Besuch der Freibäder in Kirkel wird teurer

Die Gemeinde Kirkel muss dringend seinen Haushalt ins Lot bringen. Und dafür muss auch an der Einnahmeseite gearbeitet werden. So hat der Gemeinderat in der vergangenen Woche nach eingehenden Diskussionen die Erhöhung von Gewerbe- und Grundsteuer beschlossen (wir berichteten). Doch das war anlässlich der Gemeinderatssitzung nicht der einzige Beschluss, der den Bürgern mehr Geld abverlangen wird. So werden auch die Eintrittspreise für das Solarfreibad in Limbach und das Naturfreibad in Kirkel-Neuhäusel angehoben. Dies hatte die Haushaltsstrukturkommission des Rates im Vorfeld auch als Folge der gestiegenen Energiekosten so empfohlen.