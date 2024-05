Nachruf Schriftsteller Jürgen Schonarth gestorben

Altstadt/Homburg · Erst im vergangenen Herbst erschien sein dritter Roman. „Gefangen in der Venusfalle – zwischen Liebe und Verbrechen“ lautete der Titel des Buches, das nun seit letztes ist. Jürgen Schonarth, der Verfasser, 1943 in Saarbrücken geboren und viele Jahrzehnte in Altstadt beheimatet, ist nach schwerer Krankheit gestorben.

27.05.2024 , 11:27 Uhr

Unser Foto zeigt den Autor Jürgen Schonarth bei der Vorstellung seines Debütromans 2003. Foto: Martin Baus​

Von Martin Baus