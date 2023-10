Bankfiliale schließt „Die Schließung ist ein herber Verlust“

Die Filiale der Bank1Saar in Limbach wurde vergangenen Donnerstag geschlossen. Sie wurde mit der Fiale in Blieskastel und Homburg zusammengelegt So ist es auf mehreren Plakaten am Gebäude der Filiale an der Limbacher Hauptstraße zu lesen. Diese Entscheidung der Bank1Saar rief am Schließungstag bei einer Kundgebung vor dem Gebäude eine kleine Schaar von politisch Aktiven und Bürgern auf den Plan.