Sicherheit vor Ansteckung : 100 zusätzliche Schülerbusse in Corona-Zeiten

Homburg Das Verkehrsministerium unterstützt die saarländischen Kommunen mit 100 zusätzlichen Bussen zur Schülerbeförderung. Auch der Saarpfalz-Kreis sieht als Schulträger und Träger des öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis einen dringenden Bedarf zur Entlastung der Situation.

Wir hatten kürzlich in unserer Zeitung über die angespannte Situation in vollen Schulbussen berichtet. Zumal sich viele Eltern fragten: Was nützt ein Hygienekonzept in der Schule, wenn sich nachher doch alle Kinder dicht in den Bus drängeln müssen?