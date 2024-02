Tischtennis-Regionalliga Routinier Schleppi verhindert die Derby-Schlappe

Es war ein verrücktes Auf und Ab, ein echtes Tischtennis-Drama – und am Ende durfte Christian Schleppi jubeln. Der 45-Jährige vom Regionalligisten TV Limbach hatte sich in der Vergangenheit bereits etliche Duelle mit Aaron Vallbracht von den TTF Illtal geliefert, meist mit dem besseren Ende für die mehr als 15 Jahre jüngere Nummer zwei des Saar-Rivalen. So auch im Hinspiel, das Limbach Anfang Dezember – trotz Schleppis Viersatz-Schlappe gegen Vallbracht – überraschend mit 6:4 gewonnen hatte. Am vergangenen Sonntag aber konnte Schleppi den Spieß im Rückspiel in Uchtelfangen endlich umdrehen. In einem Tischtennis-Krimi siegte er im fünften Satz mit 16:14 – und half entscheidend mit, dass sein TVL im Derby ein 5:5 erreichte.