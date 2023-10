Konzert in Limbach Ro Gebhardt spielt in der Limbacher Mühle

Limbach · Am Samstag, 14. Oktober, wird es musikalisch in der Limbacher Mühle: Mit Ro Gebhardt gastiert einer der führenden deutschen Gitarristen und Komponisten in den Genres Jazz, Latin und Blues, so das Kulturamt der Gemeinde.

10.10.2023, 09:31 Uhr

Alec (links) und Ro Gebhardt gastieren in der Mühle. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf