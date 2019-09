Pfälzerwald-Verein Kirkel lädt ein : Auf zur Quetschekuche-Wanderung

Der Pfälzerwald-Verein Kirkel-Neuhäusel lädt zur Quetschekuche-Wanderung in und um Wimmenau im Naturpark Nordvogesen ein. Treffpunkt zur Abfahrt mit dem Auto ist am Sonntag, 8. September, um 8 Uhr am Marktplatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red