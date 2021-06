Feuerwehr und Diensthundestaffel im Einsatz : Vermisster Junge in Kirkel wieder aufgetaucht

Foto: BeckerBredel 10 Bilder Große Suchaktion nach vermisstem Jungen in Kirkel

Update Kirkel Nach einer großen Suchaktion von Polizei und Feuerwehr am Mittwoch ist ein vermisster Junge in Kirkel am Mittwochabend wieder wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.

Update: Wie die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mitteilte, kehrte der als vermisst gemeldete Junge am Mittwoch wieder wohlbehalten nach Hause zurück.

In Kirkel hat am Mittwochnachmittag eine groß angelegte Suchaktion begonnen, an der mehrere Organisationen und die Polizei teilnehmen. Gesucht wurde ein Junge aus Kirkel.

„Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet oder dass ihm ein Leid zugestoßen ist“, teilte die Polizei mit und bat die Öffentlichkeit um Mithilfe. Parallel wurde in Kirkel eine große Suchaktion gestartet, an der sich die Feuerwehr, die Diensthundestaffel der Polizei, die Suchhunde des DRK Kreisverbandes Homburg, Suchhunde des Technischen Hilfswerks aus Perl, der Malteser und vom Bundesverband Rettungshunde beteiligen.

Die Suchhundeteams haben die Region in Suchgebiete eingeteilt, wo die Tiere jetzt zum Teil auch ohne Leine in größeren Flächen nach Spuren schnuppern. Die ausgebildeten Rettungshunde sind darauf trainiert, Menschen im Freigelände aufzuspüren. Außerdem sind Mentrailer im Einsatz. Das sind Hunde, die Fährten aufnehmen und so ganz bestimmte Personen finden können. Im Suchgebiet kann es zu kurzfristigen Straßensperrungen kommen.