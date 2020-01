Fahndung in Kirkel-Neuhäusel : Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Kirkel-Neuhäusel Die Polizei fahndet nach bislang unbekannten Tätern in der Burggemeinde. Diese versuchten am frühen Donnerstagabend, in eine Wohnhaus im Ortsteil Kirkel-Neuhäusel einzubrechen. Gegen 18.30 Uhr hebelten die Unbekannten an dem Einfamilienhaus in der Straße „Am Marktplatz“ zunächst eine Terrassentür auf.

Dadurch löste eine Alarmanlage aus. Die Einbrecher ließen daraufhin anscheinend von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie nichts, wie es in der Pressemitteilung der Polizei weiter heißt.