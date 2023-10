Poolbillard-Bundesliga PBC fordert die „Bayern des Poolbillards“

Altstadt · Die Poolbillard-Spieler des PBC Joker Altstadt bestreiten in der 1. Bundesliga an diesem Wochenende ihre ersten Heimpartien der Saison. Zunächst gastiert am Samstag um 11 Uhr der BC Siegtal in Altstadt, genau 24 Stunden später empfängt der PBC dann die SG Johannesberg, die nach dem ersten Doppelspieltag Ende September die Tabelle mit vier Punkten anführt.

26.10.2023, 16:43 Uhr

Nationalspieler Sebastian Staab fokussiert die Kugel. An diesem Wochenende nimmt sein PCB Joker Altstadt in der 1. Poolbillard-Bundesliga sogar die Tabellenführung ins Visier. Foto: Stefan Holzhauser

Von Stefan Holzhauser

Einen Zähler weniger hat der Tabellenzweite Altstadt, der zum Saisonauftakt eine echte Überraschung schaffte. Der PBC gewann sein erstes Spiel bei Meister BC Oberhausen mit 6:2. Zudem trennte sich Altstadt mit 4:4 vom PBC Schwerte.