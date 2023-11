Poolbillard Dank Nachbarschaftshilfe auf Rang eins

Die Poolbillard-Spieler des PBC Joker Altstadt sind neuer Tabellenführer in der Bundesliga. Die Mannschaft aus dem Kirkeler Gemeindeteil bezwang am zweiten Doppel-Spieltag der Saison am vergangenen Wochenende zunächst den BC Siegtal mit 5:3 – und trennte sich vom bisherigen Liga-Primus SG Johannesberg 4:4. Dass der PBC Joker nun Spitzenreiter ist, liegt auch an der Hilfe des BV Brotdorf. Beim saarländischen Liga-Konkurrenten musste die SG Johannesberg nämlich ihr zweites Spiel des Wochenendes austragen – und verlor mit 2:6. Altstadt liegt nun vor dem punktgleichen amtierenden deutschen Meister BC Oberhausen auf Rang eins. Auf Platz drei folgt mit einem Zähler Rückstand der BV Brotdorf.