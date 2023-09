Poolbillard-Bundesliga Joker-Quartett stürzt den Titelträger

Die Poolbillard-Spieler des PBC Joker Altstadt haben die neue Saison in der 1. Bundesliga mit einem Knall eröffnet. Am Doppelspieltag hatten die Altstadter zum Auftakt die vermeintlich schwerstmögliche Aufgabe vor der Brust. Sie traten beim amtierenden Meister BC Oberhausen an, der sich in der vergangenen Saison souverän den Titel gesichert hatte.