Poolbillard Wenn jedes Heim- ein Auswärtsspiel ist

Die Poolbillard-Spieler des PBC Joker Altstadt wollen an diesem Wochenende am drittletzten Doppel-Spieltag der Saison den Klassenverbleib in der Bundesliga klar machen. Die mit zehn Punkten auf Rang vier platzierten Saarländer empfangen am Samstag um 11 Uhr in ihrem Vereinsheim Auf der Heide den Tabellensechsten PBC Schwerte. Am Sonntag ist um 11 Uhr der deutsche Meister und Tabellendritte BC Oberhausen zu Gast, der zwölf Punkte auf seinem Konto hat.