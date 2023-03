Fußball-Verbandsliga : Die Seuchen-Hinrunde vergessen machen

Lars Wagner (vorne, in Weiß) und sein FC Palatia Limbach gewannen im Hinspiel gegen die SG Thalexweiler-Aschbach mit 2:0. Es war einer von bisher erst drei Saisonsiegen der Palatia in der Fußball-Verbandsliga Nordost. Am Sonntag begegnen sich die beiden Mannschaften im Rückspiel erneut. Foto: Degott Foto: Wolfgang Degott​

Limbach Fußball-Verbandsligist FC Palatia Limbach startet am Sonntag in Thalexweiler in die Restrunde. Die Palatia, die in der ersten Saisonhälfte ein beinahe beispielloses Verletzungspech ereilte, will so schnell wie möglich den Klassenerhalt klarmachen.