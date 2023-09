Fußball-Verbandsliga Nordost Brunks Hammer ist der Dosenöffner

Nach acht Spieltagen ist noch keine Mannschaft auf- oder abgestiegen. Und trotzdem lässt sich in der frühen Phase der Saison erahnen: Auf dem Weg zum Titel in der Fußball-Verbandsliga Nordost wird voraussichtlich kein Weg am FC Palatia Limbach vorbeiführen. Die Mannschaft von Trainer Patrick Gessner fegte am Sonntag den FC Freisen mit 6:0 (2:0) vom heimischen Kunstrasen. Damit blieben die Limbacher auch im achten Saisonspiel ungeschlagen (sieben Siege) und grüßen von der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf Verfolger FSG Schiffweiler-Landsweiler wuchs von vier auf sechs Punkte.