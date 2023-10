Fußball-Saarlandpokal Höh schießt die Palatia in die Hauptrunde

In der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost trennen den Tabellensechsten SV Rohrbach und den noch ungeschlagenen Spitzenreiter FC Palatia Limbach nach zehn Spieltagen bereits 13 Punkte. Am Mittwochabend begegneten sich die beiden Mannschaften in der dritten Runde des Saarlandpokals Ostsaar aber auf Augenhöhe. Favorit Limbach hatte in Rohrbach dennoch knapp das bessere Ende für sich und gewann mit 3:2 (1:0).