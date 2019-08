Ortsrat : Limbacher erneut in Limbach gewählt

Limbachs alter und neuer Ortsvorsteher Max Victor Limbacher (l.) mit Kirkels Bürgermeister Frank John und der stellvertretenden Ortsvorsteherin Laura Wilhelm. Foto: Thorsten Wolf

Limbach Der alte und neue Ortsvorsteher sieht den Klimawandel und die Verkehrssituation als die Zukunftsthemen.

Der alte und neue Ortsvorsteher von Limbach heißt Max Victor Limbacher. Am Montagabend wurde der SPD-Lokalpolitiker anlässlich der konstituierenden Sitzung des Ortsrates für die Legislaturperiode 2019 bis 2024 mit deutlicher Mehrheit im Amt bestätigt: Bei zehn abgegebenen Stimmen hieß es acht Mal „Ja“ für Limbacher, zwei Stimmen waren ungültig. Mit dem gleichen Ergebnis wurde Laura Wilhelm, ebenfalls von der SPD, zur stellvertretenden Ortsvorsteherin gewählt. Limbacher steht damit für die kommenden fünf Jahre einem Ortsrat vor, im dem die SPD mit Jörg Erbelding, Heinz Grub, Joachim Hubertus, Matthias Paulus und eben Wilhelm und Limbacher sechs Sitze hat, die CDU kommt mit mit Annegret Homberg, Wolfgang Homberg (am Montagabend nicht anwesend) und Bernhard Krastl auf drei Sitze, die Grünen mit Maike Jung und Norbert Plückhahn auf zwei.

Nach der Verpflichtung der Ortsratsmitglieder durch Kirkels Bürgermeister Frank John (SPD) und der Wahl des neuen Führungsduos war es an Max Victor Limbacher, einen Ausblick in die kommenden fünf Jahre Arbeit für den Ortsteil zu geben. Limbacher stellte dabei, nach einem ausdrücklichen Dank für das eindeutige Wahlergebnis, eines voran, und das betraf das Miteinander im Rat: „Ich werde darauf achten, dass wir im Umgang miteinander den Respekt nicht verlieren. Dass wir in vielen Dingen unterschiedlicher Meinung sind oder sein können, das ist davon unbenommen. Wir werden in der Sache sprechen und diskutieren. Aber ich bitte herzlich darum, dass wir den Respekt voreinander, aber auch gegenüber Mitarbeitern der Verwaltung und auch den anderen, mit denen wir zu tun haben, nicht verlieren.“ Ebenfalls als bedeutend bewertete Limbacher die fraktionsübergreifende Arbeit im Limbacher Ortsrat in der Vergangenheit. „Das sollte weiterhin so sein. Unabhängig von Parteizugehörigkeit sollten die Sachfragen im Vordergrund stehen. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin so geschieht.“

Inhaltlich stellte Limbacher das Thema „Klimawandel“ vorne an. Dieser grabe derzeit vieles von dem um, was man als Umwelt habe. „Und dem werden wir uns, auch mit den beschränkten Kompetenzen, die wir als Ortsrat haben, stellen. Das Klima, die Umwelt ist ein Teil unserer Lebenswelt.“ In diesem Kontext müsse man viele anstehende Entscheidungen auch im Ortsrat sehen, so Limbacher. Hier werde man in Limbach einiges auf die Beine stellen müssen. „Und ich sage extra ‚müssen‘, denn wir können nicht auf irgendwelche Gesetzgebungsverfahren in Ssarbrücken oder Berlin warten, wir müssen vor unserer eigenen Haustür anfangen.“

Als zweiten inhaltlichen Schwerpunkt nannte Limbacher die Verkehrssituation im Ort. „Der Verkehr wird uns nachhaltig beschäftigen, gerade weil wir hier nicht weisungsbefugt sind und Entscheidungen selbst durch einen Gemeinderatsbeschluss nicht gesteuert werden können“, so Limbacher mit Blick auf die Zuständigkeiten von Kreis und Land bei vielen wichtigen Verkehrswegen in Limbach. „Wir werden also große Beharrlichkeit an den Tag legen müssen, um uns da in Szene zu setzen und Dinge zu erreichen. Und wir werden da vielleicht auch ganz ungewöhnliche Wege gehen müssen, auch im Verbund mit anderen hier in der Gemeinde – um unseren Anliegen Nachdruck zu verleihen.“