Seniorenwohnheim in Kirkel-Neuhäusel : Neue Pläne für Seniorenheim abgelehnt

Kirkel-Neuhäusel Neuer Investor konnte den Ortsrat Kirkel-Neuhäusel in dessen jüngster Sitzung nicht überzeugen. Wie es bei diesem Thema jetzt weitergeht, steht derzeit in den Sternen.

Am Dienstagabend ging es in eine neue Runde: Architekt Joachim Sessinghaus stellte dem Ortsrat Kirkel-Neuhäusel die Pläne des neuen Betreibers Care-Space-Kirkel-Projekt-Gesellschaft mit Sitz in Kassel vor. Die sehen rund 100 Pflegeplätzen vor, nicht mehr Teil der Planungen sind Appartments für betreutes Wohnen. Vom Tisch, zumindest zu Beginn den Präsentation, war auch die Vertragsauflage, einen barrierefreien Zugang vom Seniorenheim in Richtung Mühlenweihertal zu realisieren. Genau dieser Zugang ist aber festgeschriebener Teil der Bedingungen für die Verwirklichung des Seniorenheimes. Und deswegen hatte der Ortsrat auch darüber zu befinden, ob er einer entsprechenden Änderung dieser Auflagen zustimmt. Um es vorneweg zu sagen: Mit den neuen Plänen konnten man sich parteiübergreifend so gar nicht anfreunden. Folgerichtig versagte der Rat unter Vorsitz von Ortsvorsteher Hans-Dieter Sambach (CDU) dann auch einstimmig die Zustimmung. Sie Kritikpunkte gingen dabei über den in den Planungen gestrichenen, barrierefreien Zugang deutlich hinaus. So bemängelte der Rat auch eine zu geringe Anzahl von Parkplätzen. Die sei zwar größer, als es der Gesetzgeber vorsehe, trotzdem befürchtete man, dass diese nicht ausreichen könnten. Damit würde sich dann die angespannte Verkehrssituation in der Goethestraße weiter verschlimmern.