Verkehrssituation Thema im Ortsrat : Tempo 30 für große Straßen in Altstadt

Auf den großen Straßen in Altstadt geht es eng zu, der Ortsrat fordert hier ein Durchfahrtsverbot für Lkw über 7,5 Tonnen und Tempo 30. Foto: Thorsten Wolf

Altstadt Der Ortsrat Altstadt hat sich auf seiner Sitzung in Sachen Verkehr deutlich positioniert: Er fordert ein Durchfahrtsverbot für Lkw über 7,5 Tonnen und Tempolimits. Die Öffnung der Notzufahrt zum Zunderbaum wurde klar abgelehnt.

In die Jahre gekommene Verkehrsinfrastruktur, moderne und immer größer und zahlreicher werdende Verkehrsmittel: Gerade in dörflichen Lagen wird das Zusammenleben von Mensch auf der einen und Auto, Lastwagen, Motorrad auf der anderen Seite immer schwieriger. Kirkels kleinster Ortsteil Altstadt macht da keine Ausnahme. Die Ortsstraße ist als Landesstraße dem Miteinander unterschiedlicher Verkehrs-Teilnehmer kaum noch gewachsen – so sieht man es vor Ort, und das seit vielen Jahren. Mit beständiger Regelmäßigkeit findet sich deswegen die Verkehrssituation auf der Tagesordnung des Altstadter Ortsrates. So auch am vergangenen Dienstagabend.

Unter Vorsitz von Ortsvorsteher Peter Voigt (SPD) ging es dem Gremium darum, einmal grundsätzlich festzuhalten, was im Ort und drumherum dringend gemacht werden muss, um die Verkehrssituation zu entschärfen. Diskussionsgrundlage dafür waren zwei Maßnahmen-Listen, eine von den Grünen, eine von der CDU. Gerade die Grünen legten da mit einem Zehn-Punkte-Katalog, vorgestellt von Martin Baus, einige Eisen ins Feuer, manche richtig groß, manche eher klein. Ganz oben, direkt unter der Überschrift „Leuchtturmprojekte“: der Wunsch nach einem Verkehrskreisel im Kreuzungsbereich L 114 (Homburger Straße) und L 119 (Kaiserstraße). „Das ist dort eine ziemlich vertrackte Situation, besonders für Linksabbieger aus der Homburger Straße“, so Baus. Zwei tote Radfahrer habe es dort zudem in der Vergangenheit schon gegeben. „Um dort sofort Abhilfe zu schaffen, sollte sich die Gemeinde dafür einsetzen, in diesem Bereich auf beiden Seiten Tempo 70 einrichten zu lassen.“

Weitere große Wünsche: Ein Durchfahrtsverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen in der Ortsstraße, einen Teil der Homburger Straße und in der Bexbacher Straße. Zudem soll Altstadt ein grundsätzliches Tempolimit von 30 auch auf den Durchfahrtsstraßen erhalten, am Ortseingang aus Richtung Kleinottweiler soll mit einer Verschwenkung oder einem Fahrbahnteiler schnelles Einfahren nach Altstadt verhindert werden.

Und: Die schon bestehende Fahrbahnverschwenkung in der Ortseinfahrt von Niederbexbach soll so umgebaut werden, dass sie ein Rasen in den Ort hinein tatsächlich verhindert. Als „kleinere Maßnahmen“ stellte Martin Baus für die Grünen zusätzliche Parkverbote sowie verstärkte Verkehrskontrollen des ruhenden und fließenden Verkehrs zur Diskussion.

Für die CDU ergänzte Roland Malter unter anderem den Wunsch, in der Homburger Straße im wöchentlichen Wechsel auf der linken oder rechten Straßenseite parken zu dürfen, dies würde die Verkehrslage dort entspannen.

Was allen klar war am Dienstagabend: Im Dickicht der unterschiedlichen Zuständigkeiten – von Gemeinde über Kreisverkehrsbehörde bis hin zum Landesbetrieb für Straßenbau – wird es nicht einfach sein, gerade die größeren Projekte zu verwirklichen. Per einstimmigem Beschluss brachte man aber schon mal zwei Sachen als Forderung auf den Weg: So soll sich die Gemeinde dafür einsetzen, die Geschwindigkeit auf der Kaiserstraße auf 70 zu begrenzen. Auf Vorschlag von Margot Imbsweiler (SPD) und unterstützt von Kirkels Bürgermeister Frank John (SPD) wurde dieser Beschlussvorschlag um die Forderung eines Tempo-30-Limits in den Altstadter Durchfahrtsstraßen ergänzt. Zudem soll die Verwaltung nun prüfen, wer im Einzelnen für die Umsetzung der Altstadter Forderungen zuständig ist. Martin Baus: „Damit wir da mal klar sehen. Für uns als Laien ist das ja undurchschaubar.“

Mit dem Wunsch nach einer Öffnung der Zunderbaum-Notzufahrt in Altstadt steht Homburg alleine da. Foto: Thorsten Wolf