Friedenskirche Kirkel-Neuhäusel : Orgelkonzert mit Andreas Rothkopf in der Kirche

Prof. Andreas Rothkopf spielt die Orgel. Foto: Iris Maurer Foto: Iris Maurer

Kirkel-Neuhäusel Der international bekannte Organist Andreas Rothkopf gastiert am Sonntag, 7. August, 17 Uhr, in der evangelischen Friedenskirche Kirkel-Neuhäusel. Das Konzert ist dem Gedenken an Pfarrer Falk Hilsenbek gewidmet, der am 4. Februar mit erst 57 Jahren gestroben ist.

Es sollte bereits im Mai stattfinden, fiel damals aber wegen einer plötzlichen Erkrankung des Künstlers aus.

Andreas Rothkopf studierte Klavier, Orgel und Dirigieren an den Musikhochschulen in Saarbrücken, Köln und Paris. Als Organist und Pianist erhielt er bei bedeutenden nationalen und internationalen Orgel-Wettbewerben hochrangige Preise und Auszeichnungen. Nach mehreren Jahren Lehrtätigkeit an der Kölner Musikhochschule wurde er 1986 zum Professor für Orgel an die Hochschule für Musik Saar berufen. Konzertreisen als Organist und Pianist sowie Einladungen als Dozent und Juror führten ihn durch ganz Europa, nach Israel und in den Vorderen Orient, aber auch nach Südamerika und Fernost. Im Zentrum seines Repertoires, das alle Epochen umfasst, steht das Orgelwerk Johann Sebastian Bachs und der deutschen Romantik. Im Orgelkonzert in Kirkel wird Rothkopf unter anderem die D-Dur-Sonate von Carl Philipp Emanuel Bach und das Präludium und Fuge C-DUR (BWV 547) von Johann Sebastian Bach zu Gehör bringen.