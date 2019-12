Offene Tür : Offene Türen am Samstag am Saarpfalz-Gymnasium

Homburg Am kommenden Samstag, 7. Dezember, stehen von 7.45 bis 13 Uhr die Türen des Saarpfalz-Gymnasiums für Grundschulkinder mit ihren Eltern offen. Denn im Mittelpunkt steht der Besuchsunterricht in den Klassenstufen 5 und 6, der ohne Vorankündigung besucht werden kann.

Der am SPG angebotene Bildungsgang entspricht dem des achtjährigen Gymnasiums im Saarland. Die Eingangssprache in Klasse 5 ist ausschließlich Französisch, in Klasse 6 kommt Englisch hinzu. Ganz wichtig ist der Informatik-Schwerpunkt der Schule, der schon mehrfach preisgekrönt wurde und bei dem es möglich ist, dass besonders begabte Schülerinnen und Schüler bereits ein Juniorstudium an der FH in Zweibrücken oder an der Uni in Saarbrücken absolveiren können. Dieser Zweig wird aber am 11. Januar 2020 noch einmal extra den interessierten Eltern vorgestellt. Nach erfolgreichem Abschluss der Klasse 10 wird der Mittlere Bildungsabschluss erteilt.