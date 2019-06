Verunreinigung : Ölalarm in der Kläranlage Limbach

Kirkel/Niederbexbach Einem Mitarbeiter der Kläranlage war es zu verdanken, dass der Schaden nicht noch größer wurde, denn er hatte den Geruch von Heizöl oder Diesel wahrgenommen und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert.

Einem Mitarbeiter der Kläranlage war es zu verdanken, dass der Schaden nicht noch größer wurde, denn er hatte im Rahmen einer Routinetätigkeit zufällig den Geruch von Heizöl oder Diesel wahrgenommen und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Durch das sofortige Abschiebern der Kläranlage konnte das kontaminierte Wasser zunächst im Kanalsystem aufgestaut werden. Durch die frühzeitige Feststellung der Verunreinigung war es möglich, den Einlauf in die Kläranlage und somit zum Glück das Zerstören der dort zur Abwasserreinigung eingesetzten Mikroorganismen zu verhindern. Nach den ersten Erkundungsmaßnahmen auf dem Gelände der Kläranlage am Ortsausgang von Limbach, wurde festgestellt, dass der Zulauf aus dem öffentlichen Abwassernetz der angeschlossenen Gemeinden Kirkel oder Bexbach stammte, so die Feuerwehr weiter. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Gemeinde Kirkel wurden diverse Kanalschächte in Limbach und Altstadt überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass die Verunreinigung aus dem Bereich Niederbexbach kam. In enger Abstimmung mit der Feuerwehr Bexbach konnte letztlich ein Anwesen in der Niederbexbacher Schmelzstraße ausgemacht werden, von wo aus Heizöl in das Kanalsystem einsickerte. Ob dies unabsichtlich oder vorsätzlich geschah - darüber gab die Wehr keine Auskunft. Jedenfalls wurde ein weiteres Auslaufen von Heizöl von der Feuerwehr Bexbach sehr schnell unterbunden.