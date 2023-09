Reitsport Große Gefühle bei Niklas Betz

Mit fast 700 Starts stemmte der RFV Illtal mit dem Team des Gestüts Welvert als Veranstalter-Duo das Turnier rund um den Großen Preis. Seit Jahren nimmt die Helferschar des RFV Illtal dafür die 18 Kilometer lange Anfahrt zum Gestüt Welvert in Kauf, um die Veranstaltung „Pferd & Mensch” auf die Beine zu stellen. Diese Kooperation entstand aus der Not, da der Verein durch eine Baustelle auf seiner eigenen Reitanlage in Illingen kein Turnier ausrichten konnte. Doch mittlerweile ist das gemeinsame Projekt zu einer Größe im saarländischen Turnierkalender geworden. Dadurch wurde auch die Deutsche Reiterliche Vereinigung auf dieses außerordentliche Engagement aufmerksam – und nahm es zum Anlass, den RFV Illtal auszuzeichnen. Mit der Graf-zu-Rantzau-Trophäe würdigt die Vereinigung in diesem Jahr erstmals Turnierveranstalter für ihren Einsatz und ihre Vorbildwirkung. Nun wurde dem RFV Illtal die Auszeichnung zuteil. Markus Beyer, Vorsitzender des RFV Illtal, war gerührt, stellvertretend für seine Vereinsmitglieder die Ehrung in Empfang zu nehmen. „Ich darf diese besondere Trophäe entgegennehmen, aber ihr habt sie verdient“, rief er in Richtung der Mitglieder.