Dorfmittelpunkt in Kirkel-Neuhäusel Die Gemeinde hat jetzt eine zweite Burg

Die Kirkeler Burg? Die kann man jetzt am Marktplatz an der Wielandstraße in Kirkel-Neuhäusel gleich zweimal bewundern. Zum einen gibt es natürlich, von dort aus gut zu sehen, das „Original“ hoch oben auf dem Burgberg. Seit Montagmorgen nun ist das aber nicht die einzige Perspektive auf Kirkels Wahrzeichen, denn: Ein Modell der Burg im Maßstab 1:52 ziert nun den neu gestalteten Marktplatz selbst und soll dort ein „Willkommen“ an Besucher sein. 130 Kilogramm ist das aus Spezialbeton angefertigte Modell schwer, natürlich im Farbton des großen Vorbildes gehalten und exakt ausgerichtet zur Burg hoch über der Marktplatz.