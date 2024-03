Vandalen in Kirkel unterwegs Burgmodell schon am ersten Tag beschädigt

Die Freude über das neue Modell der Burg auf dem Marktplatz an der Wielandstraße in Kirkel-Neuhäusel dauerte nur eine Stunde. Kaum hatte ein Team der Neuen Arbeit Saar das kleine Kunstwerk montiert (wir berichteten), wurde der maßstabsgetreue Nachbau des Kirkeler Wahrzeichens massiv beschädigt. Wie sowohl der in der Gemeindeverwaltung für Kultur zuständige Sachgebietsleiter Dominik Hochlenert als auch Ortsvorsteher Hans-Dieter Sambach übereinstimmend mitteilen, sei ein Turm des Modells schon kurz nach der Montage durch Unbekannte stark beschädigt worden. Am Montagvormittag erst wurde das Burgmodell im Maßstab 1:52 auf dem neu gestalteten Marktplatz installiert. Es wiegt 130 Kilogramm und wurde aus Spezialbeton angefertigt.