Vogelnest wurde aus Sicherheitsgründen umgesiedelt Neue Heimat für die Limbacher Störche

Was war das vor einigen Tagen für eine Aufregung in Limbach. Wir erinnern uns: Nachdem im vergangenen Jahr ein Storchennest unmittelbar am ASB-Seniorenheim aus Sicherheitsgründen hatte gefällt werden müssen, gab es quasi Storchen-Wohnungsnot im Ort. Ein Storchenpaar reagierte da sehr pragmatisch und baute sich vor wenigen Wochen ein Nest in einem Funkmast auf dem Gebäude von „Maas Arts“ (wir berichteten). Das war allerdings nicht unproblematisch, denn das Nest der beiden Störche befand sich damit genau über einer Dach-Fotovoltaik-Anlage. Nach Rücksprache und Freigabe durch das zuständige Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) wurde der „Neubau“ entfernt.