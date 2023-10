Turnen Limbacher Nachwuchs erturnt Gold

Limbach · Der Turn-Nachwuchs des TV Limbach hat in der nun abgelaufenen Saison der Schülerliga die Konkurrenz beherrscht und den saarländischen Meistertitel errungen. In der Altersklasse „zwölf Jahre und jünger“ lagen die Limbacher Turner sowohl beim ersten Wettkampf in St. Ingbert als auch beim zweiten Kräftemessen im Turnzentrum Homburg-Erbach ganz vorne.

24.10.2023, 17:05 Uhr

Die jungen Limbacher Turner um Trainer Gerald Heil wurden in der saarländischen Schülerliga Erster. Foto: Stefan Holzhauser

Von Stefan Holzhauser