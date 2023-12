Fertigstellung wahrscheinlich 2024 Sanitäranlagen erst nächstes Jahr fertig

Während sich der Marktplatz an der Wielandstraße schon seit September 2022 im neuen Gewand präsentiert (wir berichteten), ist es mit der neuen Sanitäreinrichtung als letztem Baustein der Neugestaltung noch nicht so weit. Tatsächlich haben die Kirkeler den Eindruck, als gehe es überhaupt nicht voran. In einem Brief an unsere Zeitung fragt ein Leser gar, ob das Bauprojekt der „Flughafen BER“ von Kirkel sei – also in Sachen Verzögerung mit dem Neubau des Berliner Flughafens mithalten könnte.