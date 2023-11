Nach dem Abriss des Einkaufsmarktes in Limbach Noch nicht eröffnet und schon warten die Kunden — Limbach hat seine Einkaufsmarkt zurück

Was ist nun neu geschaffen worden? Statt wie in der Vergangenheit auf knapp 700 Quadratmetern bietet der Lebensmitteldiscounter auf rund 1000 Quadratmetern seine Waren an. Verbunden mit dieser deutlichen Vergrößerung soll das neue Gebäude auch nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) in Gold zertifiziert werden. Für dieses Nachhaltigkeitskonzept des neuen Marktes stehen auch zwei noch geplante Maßnahmen. So steht die Installation einer vollflächigen Solaranlage auf dem Dach des Gebäudes noch aus. Zusätzlich soll es in naher Zukunft auch noch Ladesäulen für Elektro-Fahrzeuge geben.