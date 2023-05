Konzertreihe in Kirkel Programm für „Musik im Grünen“ steht

Am Freitag, 9. Juni, ist es so weit. Dann startet „Musik im Grünen“, die Konzertreihe des Pfälzerwald-Vereins Kirkel, in seine zweite Auflage. Insgesamt sechs Konzerte soll es über den Sommer hinweg geben. Den Auftakt macht eben am 9. Juni das Trio Ça va mit Patrizia Dejon, Fritz Schneider und Herbert Dillmann. Zu hören gibt es ab 19 Uhr Chansons à la carte.