Polizei sucht Zeugen Gefährliche Protestaktion? 15 Kubikmeter Mist auf Landstraße bei Kirkel abgeladen

Kirkel · Am Montag laden Unbekannte große Mengen an Mist auf die Fahrbahn der L 119 in Kirkel. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit dem Protest der Bauern gegen die Pläne der Bundesregierung und sucht nun Zeugen.

19.12.2023 , 16:14 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler

Eine ganze Traktorenladung Mist stellte am Montagabend, 18. Dezember, gegen 22.30 Uhr ein gefährliches Hindernis für Autofahrer auf der L 119 in Kirkel in Höhe der A 8-Anschlussstelle Limbach dar. Wer dafür verantwortlich ist, bleibt bislang ungeklärt. Aktion stellte Gefahr für Autofahrer dar Auf einem unbeleuchteten Streckenabschnitt bei einer Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde kann ein Hindernis auf der Fahrbahn schnell gefährlich werden. Vor allem, wenn es sich dabei um rund 15 Kubikmeter Mist handelt. Um die Straße wieder zu sichern, musste der Landesbetrieb für Straßenbau die Gefahrenstelle für zweieinhalb Stunden absperren. Nach Angaben der Polizei wurde nach „derzeitigem Erkenntnisstand" niemand geschädigt. Die Polizeiinspektion Homburg hat nach eigenen Angaben den Verdacht, dass es sich bei dieser Aktion nicht um ein Versehen, sondern um eine Protestaktion handelt. Gestern fanden bundesweit Proteste gegen die geplanten Beschlüsse der Bundesregierung zur Abschaffung der Agrardieselsubvention und der Kfz-Steuerbefreiung statt. Die Polizei sucht jetzt Personen, welche Hinweise zur Tat angeben können. Zeugen oder möglicherweise durch die Aktion Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen, Tel. (0 68 41) 10 60.

(nia)