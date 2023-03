Chor-Auftritt in Kirkel-Neuhäusel Zwischen Jubiläum und Aufbruch

Montagabend, es ist gegen 19.30 Uhr. Im Sängerheim des Männergesangvereins 1848 Kirkel wird kräftig geprobt. Im Halbkreis sitzen die Männer vor Chorleiter Benedikt Wesner. Auf dem Übungsprogramm stehen Werke, die am 7. Mai bei einem ganz besonderen Konzert in der evangelischen Kirche in Kirkel-Neuhäusel zum Erklingen gebracht werden sollen – beim großen Jubiläumskonzert zum 175-jährigen Bestehen des Vereins.